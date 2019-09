NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Zinssenkung der US-Notenbank vom Vortag dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Verlusten starten. Gut eine Stunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,18 Prozent niedriger auf 27 098 Punkte. Die Wall Street hatte in der jüngsten Erholungsrally bis knapp unter die Rekordhochs von Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 bereits einiges vorweg genommen.

Gespalten zeigten sich am Vorabend die Notenbanker in der Frage der weiteren Schritte. Während fünf von ihnen bis zum Ende des Jahres keine Zinssenkung mehr erwarten, gehen weitere fünf Fed-Mitglieder von einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Sieben Ratsmitglieder rechnen indes damit, dass das Zinsniveau Ende des Jahres einen halben Prozentpunkt niedriger liegt.