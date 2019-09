DAX - Verlaufshoch und Kurswechsel erwartet

An der Lage hat sich zum Vortag trotz Leitzinsentscheid nichts geändert. Erst über 12.530 Punkten dürfte sich die Lage nachhaltig aufhellen und ein erneuter langfristiger Kursrückgang unwahrscheinlich werden. Für einen erneuten Kurrückgang würden auch noch die beiden offenen Gaps bei 12.292 und 11.957 Punkte sprechen.

Am morgigen Freitag ist außerdem der große Verfallstermin. Verfallstermine können ein zeitliches Verlaufshoch darstellen und in Folge des Verfallstermins könnte es zu einem Richtungswechsel kommen. In diesem Fall im DAX also zu einem Kursrückgang.