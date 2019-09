Die Pkw-Dichte in Deutschland wächst weiter. In dieser Woche musste Spiegel online (SPON) in einer auf die Landkreise heruntergebrochenen deutschlandweiten Auswertung aktueller Daten des Kraftfahrtbundesamts sowie des Statistischen Bundesamts fast klein-laut einräumen: Die Zahl der zugelassenen Pkw in Deutschland ist Anfang 2019 auf ein abso-lutes Rekordniveau angewachsen: auf 567 Pkw je 1.000 Einwohner. Im Jahr

Der Beitrag Das Auto wird genutzt, weil es notwendig ist erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Oswald Metzger.