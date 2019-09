NEUE INLINE-OPTIONSSCHEINE AUF VONOVIA SE

Die Société Générale hat ihr Produktangebot an Inline-Optionsscheinen auf die Aktie der Vonovia SE erneuert. Diese Optionsscheine besitzen eine obere und eine untere Knock-Out Barriere, die gemeinsam einen Kurskorridor bilden, in dem sich der Basiswert während der Laufzeit bewegen sollte. Solange der Kurs des Basiswerts bis zum finalen Bewertungstag des Optionsscheins weder die obere noch die untere Knock-Out Barriere berührt bzw. durchbricht, erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe von 10,00 Euro pro Schein. Insgesamt umfasst das Angebot an Inline-Optionsscheinen nun 346 Produkte auf die Vonovia SE.

Der Druck auf die Immobilienbranche ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Forderungen nach Enteignungen und Pläne einer Mietobergrenze in Berlin sind der Grund hierfür. Falls ein solches Gesetz beschlossen werden sollte, muss mit einem Rücklauf der Neubau-Tätigkeiten gerechnet werden. Trotz politischer Unsicherheiten hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktie von Vonovia auf die „Conviction Buy List“ gesetzt. Ein erhöhtes Wachstumspotenzial, welches aus der Modernisierung von Wohnungen hervorgeht, ist die Begründung. Eine dauerhaft hohe Nachfrage nach Wohnraum in Städten hat ebenfalls positive Auswirkung für Vonovia. In Zeiten von globalen Turbulenzen, ausgelöst durch den Handelsstreit zwischen China und den USA, sehen viele Investoren in Immobilien-Aktien einen sicheren Hafen. Der EZB-Zinsentscheid, den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent zu belassen, kommt dem Immobilienkonzern Vonovia zugute und die daraus resultierende Ertragsstabilität erhöht die Attraktivität des Segments der Immobilien-Aktien.

Risikoaffine Anleger, die von seitwärts tendierenden Kursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung mit einem Inline-Optionsschein auf die Vonovia SE (WKN SR2XED) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 73% erzielen, wenn die Aktie bis einschließlich zum 20.03.2020 weder die obere Barriere von 49,00 EUR noch die untere Barriere von 38,00 EUR berührt. Das charttechnische Allzeithoch liegt bei 48,92 EUR, während das Mehrmonatstief bei 38,00 EUR liegt. Der Kurs der Vonovia SE notiert aktuell bei rund 44,15 EUR. Der Abstand zum unteren KO-Level beträgt aktuell 13,90%, zum oberen KO-Level beträgt der Abstand 11,03%.

Anleger, die hingegen ein geringeres Maß an Risiko eingehen wollen und von Seitwärtskursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung mit einem Inline-Optionsschein auf die Vonovia SE (WKN SR2GTN) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 19% erzielen, wenn die Aktie bis einschließlich zum 20.03.2020 weder die obere Barriere von 56,00 EUR noch die untere Barriere von 38,00 EUR berührt. Der Abstand zum unteren KO-Level beträgt aktuell 13,96%, während der Abstand zum oberen KO-Level 26,80% beträgt.

HIER UNSERE PRODUKTPALETTE ENTDECKEN