Das Immobilien-Unternehmen Noratis meldet Übernahmen: „In Neu-Isenburg wurden weitere 150 Wohnungen erworben, in Frankfurt 18 Wohnungen, wodurch der vorhandene Bestand in und um Frankfurt auf über 600 Wohneinheiten steigt”, heißt es am Donnerstag von Seiten der Scale-notierten Gesellschaft. Zum Kaufpreis macht man keine Angaben. Verkäufer der Immobilien in Neu-Isenburg ist die Alpha Real Estate Group.Während die Immobilien ...