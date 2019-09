FCR Immobilien kauft in der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen ein vollvermietetes Betriebsgebäude. „Langfristiger Mieter des gesamten Gewerbeobjekts mit Annahmestelle und Reparaturständen ist Carglass”, so das Unternehmen, das sich zum Kaufpreis der Immobilie bedeckt hält. Es sei Stillschweigen vereinbart worden, so FCR Immobilien am Donnderstag.Die vermietbare Gesamtfläche der Immobilie beziffert das Unternehmen auf 400 ...