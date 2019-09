NatGas – Wir haben am 17.09.2019 gut daran getan 50% der Position bei $2.660 zu hedgen und dabei +15.65% Gewinn abzusichern. Der Markt befindet sich seither in einer Gegenbewegung, die wir als Welle 4 in Grün betiteln und deren Ziel wir bekanntlich im Bereich von $2.523 - $2.292ansetzen. Die anvisierte Gegenbewegung in NatGas fängt somit an Gestalt anzunehmen. Übergeordnet gehen wir nach deren Abschluss nach wie vor von deutlich höheren Notierungen aus.