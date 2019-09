Wenn die anstatt der ThyssenKrupp-Aktie in den DAX-Index aufgenommene MTU Aero Engines-Aktie in den nächsten Monaten eine halbwegs stabile Kursentwicklung hinlegt, dann werden Bonus-Zertifikate hohe Renditen ermöglichen.

Die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0) wird ab dem 23.9.19 die ThyssenKrupp-Aktie, die bereits bei der Gründung des DAX im Index enthalten war, im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) ablösen. Das seit 85 Jahren bestehende Unternehmen erwirtschaftete mit seinen an 15 weltweiten Standorten verteilten 10.000 Mitarbeitern 4,6 Milliarden Umsatz. In den vergangenen drei Jahren legte die bislang im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelistete MTU Aero Engines-Aktienkurs um 170 Prozent zu. In den neuesten Expertenanalysen wird die Aktie als „neutral“ eingestuft.

Anlage-Idee: Anleger, die der MTU Aero Engines-Aktie wegen der nach wie vor wachsenden Luftfahrtbranche in den nächsten Monaten eine halbwegs stabile Kursentwicklung prognostizieren, die aber das Risiko des direkten Aktienkaufs deutlich vermindern wollen, könnten eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.