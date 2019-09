Ölpreise legen zu

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,71 US-Dollar. Das waren 1,11 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 58 Cent auf 58,69 Dollar.

Nach zwei Handelstagen mit sinkenden Preisen in Folge knüpften die Ölpreise wieder an die starken Gewinne vom Wochenauftakt an, als ein Angriff auf die saudische Ölindustrie einen großen Teil der Produktionsmenge des führenden Opec-Landes lahmlegte und einen Preisschock am Ölmarkt auslöste.