Dies wurde von den Verbrauchern in Nevada sehr schnell angenommen, da in den ersten sechs Monaten bereits mehr als 200Mio. $ umgesetzt werden konnte. Der fulminante Start erfolgte trotz Schwierigkeiten bei den Herstellern, die enorme Nachfrage zu bedienen und gleichzeitig die Prüfanforderungen zu erfüllen.

Während Massachusetts nach der Wahl in 2016 sein Programm zum legalen Verkauf von Cannabis zum Freizeitvergnügen nur langsam umsetzt, setzte Nevada sein Vorhaben sehr schnell um und startete bereits im Juli 2017 mit dem Verkauf von Cannabis für den Freizeitverbrauch.

Nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konnte entsprechende Lizenzen erhalten. In Nevada war es nur etablierten Unternehmen für medizinisches Cannabis möglich, während der ersten Bewerbungsrunde eine der begehrten Lizenzen zu ergattern, die zudem auf 172 begrenzt wurden. Insgesamt gab der Bundesstaat Nevada 61 Lizenzen frei, dies entspricht in etwa den bereits schon früher ausgegebenen 64 Lizenzen. Alleine 31 Lizenzen gingen nach Clark County in Las Vegas.

Nach Schätzungen von BDS Analytics wuchs der Markt 2018 in Nevada deutlich schneller als erwartet und erreichte einen Umsatz von etwa 580 Mio. $, im Gegensatz zu den 369 Mio. $, die ursprünglich angenommen wurden. Im Jahr 2019 erwartet man, dass der Markt, bedingt durch die stabile hohe Nachfrage und dem Start neuer lizensierter Unternehmen, auf mehr als 650 Mio. $ anwächst.

Der Tourismus bleibt weiterhin ein positiver Nachfragetreiber für den Cannabismarkt in Nevada. In den vergangenen zehn Jahren besuchten mehr als 40 Millionen Touristen pro Jahr Las Vegas. Das entspricht in etwa dem 13-fachen der Landesbevölkerung von Nevada.

Die Experten von Canaccord glauben, dass der Cannabis-Konsum eine Ergänzung zum breiten Unterhaltungsangebot zu Las Vegas darstellt. Die Analysten von Canaccord glauben, dass Cannabis-Unternehmen mit Ihren Marken in Las Vegas durch außergewöhnliche Einzelhandelsgeschäfte oder hochwertige Konsumprodukte in der Lage sein werden, ihre Marken über die Staatsgrenzen hinaus bekannter zu machen. Den Analysten zufolge wird der Markt in Nevada bis 2022 auf annähernd 1 Mrd. $ anwachsen.

