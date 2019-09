NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag von seinen Vortagsverlusten etwas erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1054 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1067 (Mittwoch: 1,1053) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9036 (0,9047) Euro gekostet.

Einen Tag nach der erwartungsgemäßen Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed wurde am Markt zunehmend deutlich, dass diese sich mit Blick auf die weitere Geldpolitik überraschend stark zurückgehalten hat. Nach Einschätzung des Devisenexperten Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank gab es keinerlei Hinweis, "dass es jetzt schnell, weit und unterbrechungsfrei weiter geht mit Zinssenkungen"./jkr/gl/jha/