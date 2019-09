Anzeige

Die BASF-Aktie befindet sich in dieser Woche wieder auf dem Rückzug. Nachdem es der Aktie Anfang September gelungen war, die 50-Tagelinie bei 60,08 Euro zu überwinden, setzte sich der Anstieg bis zur Monatsmitte fort. Am 16. September konnte der Wert die 50-Wochenlinie bei 66,14 Euro kurzzeitig überwinden und in der Spitze bis auf 67,24 Euro ansteigen.

Doch dieser Widerstand erwies ... Weiterlesen