Aurubis: Gefahr eines kleinen Doppeltops steigt!

Die Aurubis-Aktie scheiterte am 13. September daran, das Hoch vom 4. Juli bei 43,92 Euro zu überwinden und fiel in den letzten Tage wieder etwas zurück. Durch den Rückgang des Kurses wurde der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem Tief vom 16. August bei 34,97 Euro bereits gebrochen. Setzt sich die Abwärtsbewegung in den kommenden Tagen weiter fort, droht die 50-Tagelinie bei ... Weiterlesen