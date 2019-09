Die auf Büroimmobilien spezialisierte Godewind Immobilien wird auch mehr als ein Jahr nach dem Börsengang am Markt kaum wahrgenommen. Dies will Godewind-CEO Stavros Efremidis ändern. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Efremidis, wie seine Strategie aussieht und welche Rolle der Leerstand dabei spielt. Das Ziel, ein Portfolio von einer Milliarde Euro aufzubauen, hat Efremidis fast erreicht. Seine nächste Zielmarke liegt bei 3 Milliarden Euro.

Portrait: Stavros Efremidis, CEO, Godewind Immobilien AG

Godewind Immobilien notiert seit dem Frühjahr 2018 an der Börse. Für viele Investoren dürften sie aber eine unter vielen Immobilien-AGs sein. Worin unterscheiden Sie sich von den Mitbewerbern?

Efremidis: Zunächst einmal sind wir das einzige reine Büroimmobilien-Unternehmen am deutschen Aktienmarkt, das dynamisch wächst. Das unterscheidet uns klar vom Wettbewerb, insbesondere nachdem die TLG und Aroundtown in Übernahmeverhandlungen stehen. Zudem sind wir nicht der klassische Immobilienbestandshalter, sondern ein Immobilienbestands-Optimierer, der seine Erträge aus der Entwicklung und der Vermietung seines Portfolios erzielt. Wir erwerben gezielt attraktive Value-Add-Büroimmobilien mit hohem Leerstand und Entwicklungspotenzial in den Top-Lagen Deutschlands. Durch aktives Asset Management reduzieren wir sodann den Leerstand, verlängern die Mietlaufzeiten und passen die Mieten dem Markt an. So stellen wir sicher, dass die Wertschöpfung bei uns liegt und verfügen über deutlich mehr Wachstumspotenzial als ein klassischer börsennotierter Bestandshalter. In diesem Bereich sind wir führend in Deutschland.

Nach dem ersten Halbjahr haben Sie einen FFO von 2,8 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilen Sie einen Wert von 8,5 Millionen Euro bis 9,5 Millionen Euro an. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass das zweite Halbjahr so viel besser laufen wird? Und könnte Ihre Prognose sogar noch weiter ansteigen?

Efremidis: Der Schlüssel unseres hohen Wachstumstempos liegt im akquirierten Immobilienbestand. In ihm schlummern gewaltige Reserven, die wir nun heben. Das zeigt sich auch daran, dass wir den Leerstand innerhalb weniger Monate von ursprünglich 28 Prozent auf aktuell 12,2 Prozent reduziert haben. Wir sind bei diesem Prozess schon sehr gut vorangekommen. Ich bin mir sicher, dass wir die Ertragskraft auch in den verbleibenden Monaten des Jahres noch weiter steigern werden. Zudem waren in den Halbjahreszahlen noch nicht die Mieteinnahmen aus dem City Gate in Frankfurt enthalten, das Ende August geclosed wurde, sowie einige weitere Akquisitionen, bei denen das Closing im Laufe des ersten Halbjahres erfolgte.