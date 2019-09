In der abgelaufenen technischen Besprechung am 10. September 2019: „GBP/USD: Wirtschaft überraschend stark“ des Währungspaares GBP/USD wurde auf einen möglichen Doppelboden im Bereich von 1,1926 USD hingewiesen. Die damalige Auswertung ergab Kurspotenzial an das Niveau von 1,26 USD, dass das Paar auch so gut wie abgearbeitet hat. Diese Marke stellt allerdings auch einen ersten großen Widerstand dar und könnte für zwischengeschaltete Gewinnmitnahmen sorgen. Long positionierte Investoren sollten sich daher mit einer merklichen Stopp-Anhebung besser absichern oder aber Teilgewinne realisieren. Übergeordnet wird dem Paar noch weiteres Aufwärtspotenzial zugetraut, allerdings erst nach einem zwischengeschalteten Pullback. Als weiteres Indiz für einen weiter steigenden Pfund wird zudem noch die Entscheidung der Notenbank gewertet, die den Leitzins in dieser Woche nicht abgesenkt hat.

Gewinne sichern!