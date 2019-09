Schon wieder ein Fehlsignal bei der Wirecard-Aktie am charttechnischen Widerstandsbereich bei 155,10/156,00 Euro. Schon vor ein paar Tagen konnte die DAX-notierte Fintech-Aktie an dieser Stelle ein Kaufsignal nicht halten und fiel vom Zwischenhoch bei 159,80 Euro zurück. So hoch kam der Aktienkurs von Wirecard diesmal gar nicht: Am Mittwoch und Donnerstag gab es Tageshochs bei 158,35 Euro und 157,55 Euro - und am gestrigen Donnerstag ...