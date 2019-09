Von der Nordex-Aktie kam gestern ein starkes charttechnisches Kaufsignal. Am Ende des Tages war im XETRA-Handel ein Plus von 7,25 Prozent auf 10,28 Euro für den Windenergie-Titel zu sehen. Zuvor hatte dieser die starke charttechnische Widerstandszone zwischen 9,71 Euro und 9,84/9,915 Euro überwinden und im Tagesverlauf bis auf 10,34 Euro klettern können. Wesentliche News von Nordex waren gestern nicht zu sehen. Wir hatten am ...