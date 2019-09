BALD NEUE JAHRESHOCHS IM DAX?

DAX zeigte sich wenig beeindruckt von den falkenhaften Aussagen des Fed-Chefs. Bald neue Jahreshochs?

Das sieht doch ganz gut aus, was der deutsche Aktienindex DAX bisher im September gezeigt hat. Obwohl die Wortwahl von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach der US-Zinssenkung am vergangenen Mittwoch eher falkenhaft war, geriet das deutsche Aktienbarometer nicht groß unter Druck. Auch das Chartbild sieht weiterhin gut aus. Zwar hat der DAX seine seit Ende August gültige steile Aufwärtstrendlinie gebrochen. Seitdem schiebt sich der DAX eher seitwärts und konsolidiert auf hohem Niveau, was als bullisches Zeichen zu werten ist. Das Jahreshoch bei 12.660 Punkten ist auch nicht mehr weit entfernt. Jedoch verläuft bei etwa 12.510 Punkten die seit dem Allzeithoch bei 13.600 Punkten vom Januar 2018 gültige Abwärtstrendlinie. Diese könnte ein großes Hindernis darstellen auf dem Weg zu neuen Jahreshochs. Zwei starke Marken - eine Kooperation! Profitieren Sie von der Zusammenarbeit zwischen wallstreet:online capital AG und GBE brokers Ltd. Bei GBE brokers können Sie Aktienindizes wie Dax, Nasdaq 100, Dow Jones 30 oder S&P 500 auf CFD-Basis zu Top-Konditionen handeln.

