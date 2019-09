PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In den wichtigsten europäischen Indizes hat sich am Freitag vor dem großen Verfall an den Terminbörsen nur wenig getan. Der EuroStoxx 50 schaffte es zwar knapp auf einen neuen Höchststand seit Juli, trat aber mit 3554 Punkten auf der Stelle. Nach drei starken Wochen hielt der Leitindex der Eurozone im wesentlich sein Niveau.

Auch der französische Leitindex Cac 40 verharrte bei 5659 Punkten, während der Londoner FTSE 100 um 0,43 Prozent nachgab auf 7324 Punkte. Damit liegt er nun auch auf Wochensicht etwas im Minus.