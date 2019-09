FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Hexensabbat am Freitag bislang moderate Verluste verbucht. Der Leitindex sank am späten Vormittag um 0,23 Prozent auf 12 429,18 Punkte. Etwas stärker gab der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte nach, und zwar um 0,68 Prozent auf 25 914,23 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Am sogenannten Hexensabbat laufen am Mittag an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte und Optionen auf die großen Aktienindizes aus, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Vor diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt in der Regel im Verlauf zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen.