Megatrend: Global Investor Study 2019

Überraschendes Studien-Ergebnis: Alle Fondsmanager sollen sich vor allem um Umwelt und Klimawandel kümmern

Wenn es nach dem Willen der Anleger geht, sollen Fondsmanager die Themen Umwelt und Klimawandel in den Vordergrund stellen. Zwei Stimmen aus dem Markt bestätigen, dass der Megatrend ESG immer größer wird.

Laut einer Studie von Schroders erwarten Anleger aus der ganzen Welt mehrheitlich, dass Fondsmanager Nachhaltigkeitsthemen in allen Fonds-Angeboten integrieren. Das ist das Ergebnis der Global Investor Study (GIS) 2019 des Vermögensverwalters Schroders heraus. Befragt wurden rund 25.000 Anleger aus 32 Regionen weltweit. Anleger waren überwiegend der Meinung (61 Prozent), dass Nachhaltigkeitsfaktoren in der gesamten Fondspalette – eben nicht nur in den ausgewiesenen Nachhaltigkeitsfonds – einkalkuliert werden sollten.