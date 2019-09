Seit einem Boden um 46 US-Dollar im Frühjahr 2018 schoss die Aktie von Verizon Communications regelrecht in die Höhe und markierte Ende November selben Jahres ein Verlaufshoch bei 61,58 US-Dollar. Seitdem herrscht in der Aktie jedoch eine grobe Seitwärtsbewegung, die auf der Unterseite zuletzt durch 54,50 US-Dollar begrenzt wird. Der September brachte erneut deutliche Kursgewinne mit sich und erlaubte es der Aktie bis an ihre mittelfristige Abwärtstrendlinie um 60,60 US-Dollar zuzulegen. Ein Ausbruch ist den Bullen zwar noch nicht gelungen, könnte aber in den nächsten Tagen durchaus noch aufkommen und somit weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Eine gute Vorbereitung sollte vor dem Kaufsignal jetzt nicht ausbleiben!

Hop oder Top

Vorausgesetzt die Verizon Communications-Aktie gelingt es tatsächlich in den kommenden Tagen durch einen dynamischen Ausbruch das Kursniveau von mindestens 60,60 US-Dollar ein Kaufsignal aufzustellen, kämen direkte Kursgewinne bis an die Jahreshochs aus 2018 bei 61,58 US-Dollar ins Spiel. Rechnerisch könnte aus dem potenziellen Signal sogar Kurspotenzial bis an 64,30 US-Dollar freigesetzt werden und macht ein Long-Investment sehr attraktiv. Genauso ist es jedoch auch denkbar, dass die Aktie zunächst in ihrer Seitwärtsspanne zwischen der Abwärtstrendlinie und der Marke von 59,73 US-Dollar verbleibt. Ein Kursrutsch unter das letztgenannte Niveau würde hingegen für einen zwischengeschalteten Ausverkauf in Richtung 58,55 US-Dollar sprechen und das Ausbruchsszenario auf unbestimmte Zeit verschieben.