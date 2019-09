Ich berichte über Great Bear, seit die Aktien einen Kurs von CDN $0,30 hatte. Und ich habe gesehen, wie das Unternehmen in den letzten zwei Jahren immer stärker wurde. Jetzt ist der Aktienkurs des Unternehmens über CDN $9. Ich bin überzeugt, dass dies eine viel größere Erfolgsgeschichte wird, als ich dachte. Die Aktie hat deutlich über 2.000% an Wert gewonnen.

Einflussreiche Mining-Analysten von Kanadas Kapitalmärkten und andere Experten der Investmentbranche sagen, dass die konstant hochwertigen Bohrergebnisse des Unternehmens die besten sind, die sie seit vielen Jahren erlebt haben. Sie beziehen sich auf zwei bedeutende hochgradige Goldfunde, die Great Bear Resources (TSX.V: GBR) in Kanada auf seinem großflächigen Areal Dixie im ländlichen Norden Ontarios gemacht hat.

möchte, dass auch deutsche Investoren erkennen, dass erstaunliche Erfolgsgeschichten auf dem Goldexplorationsmarkt immer noch passieren können, obwohl der Markt sich seit einigen Jahren im Korrekturmodus befindet. Und jetzt, da der Goldpreis über 1.500 US-Dollar gestiegen ist, wird es für kleine Goldunternehmen wie Great Bear einfacher, Geld für die Finanzierung von Explorationsprogrammen an risikoarmen Orten wie Kanada und den USA aufzubringen.



Luftaufnahme des Bohrgeräts

Da Cannabisaktien in den letzten Monaten rund ein Drittel ihres Wertes verloren haben, ist dies ein weiterer Grund, warum Investoren nun wieder auf Goldunternehmen setzen. Der Erfolg von Great Bear ist ein Inspirator für Goldaktieninvestoren weltweit, auch in Deutschland.

Jeder will jetzt der nächste Investor von Great Bear sein. Welches Unternehmen wird es sein? Nur die Zeit wird es zeigen. Inzwischen ist die Geschichte von Great Bear noch lange nicht vorbei und verspricht viel mehr Erfolg.

Great Bear macht zwei Weltklasse-Gold-Funde

Die Reihe erfolgreicher Bohrergebnisse von Great Bear in zwei verschiedenen großen, aufstrebenden Goldlagerstätten, die nahe beieinander liegen, haben in Kanada für Schlagzeilen gesorgt. Diese große Erfolgsgeschichte spielt sich im Herzen der einige der reichsten Goldfelder der Welt in der Region des Roten Sees im Nordwesten von Ontario ab - mit einer Gruppe von hochwertigen Lagerstätten.