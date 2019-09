MGX Renewables wird Zinc8 Energy Solutions

Gestern nach Börsenschluss verkündete MGX Renewables Inc. die Änderung seines Unternehmensnamens zu Zinc8 Energy Solutions Inc., um seinen Wettbewerbsvorteil bei der Bereitstellung von Lösungen für den gesamten Energiesektor, und nicht nur für erneuerbare Energien (“renewables”) wie Wind, Solar, Geothermie und Wasserkraft, zu betonen. Zudem wurde bekannt, dass Ron Macdonald fortan die Funktion als Präsident und CEO übernimmt.

Der grösste Übergang in der Geschichte der Energiewirtschaft ist im Gange – eine Billionen-Dollar Opportunität für all jene, die sich am schnellsten an die neuen Gegebenheiten anpassen und das volle Potential von erneuerbaren Energiequellen und Übertragungsnetzen ausschöpfen. Effiziente Technologien und innovative Energiespeicherlösungen sind hierfür der Schlüssel zum Erfolg. Zinc8 Energy Solutions zielt darauf ab, bei dieser Entwicklung an der Spitze zu sein, indem ein marktführendes Zink-Luft-Energiespeichersystem mit langen Betriebszeiten und geringen Kosten eingeführt wird.

Aufgrund der zunehmenden Inbetriebnahme von erneuerbaren Energien und dem zunehmenden Strombedarf in den kommenden Jahren (z.B. von Elektrofahrzeugen) ist weltweit ein gigantischer Ausbau des Übertragungsnetzes vonnöten. Bis dato existierte keine kommerziell einsatzbereite Energiespeicherlösung, die den Bedarf des neuen Energiesektors wirtschaftlich erfüllen konnte.

Nun kommt Zinc8 Energy Solutions mit seiner einzigartigen und patentierten Zink-Luft-Technologie ins Spiel, um das Leistungsvermögen des Stromnetzes zu vergrössern, indem nichts weiter gemacht wird als seine Batterie zu installieren. Eine solche technologische Lösung könnte Milliarden, wenn nicht gar Billionen Dollar an ansonsten benötigtem Infrastrukturausbau während den kommenden Jahrzehnten weltweit einsparen.

Zinc8 sieht sich nicht konkurriend im Markt mit weniger als 4-Megattwattstunden, der von Lithium dominiert wird. Alles unter 8h ist nicht von Interesse, sondern Multi-MWh an Speicherung, d.h. jeder Sektor, der grosse Mengen mit mehr als 8h-Energiespeicherung benötigt, ist das Ziel von Zinc8, was nun auch im neuen Unternehmensnamen reflektiert ist.

Die Zahl 8 ist als das Symbol für Harmonie und Balance bekannt, wobei es auch Reichhaltigkeit und Kraft repräsentiert. Gleichermaßen ist die Mission von Zinc8, das Stromnetz zu harmonisieren, indem Energie-Angebot und -Nachfrage in perfekter, noch nie dagewesener Manier ausbalanciert werden. Darüberhinaus ähnelt das Unendlichkeitszeichen einer liegenden Ziffer 8. Man bemerke, dass Zinc8 unbegrenzte Lade- und Entladezyklen während der Lebenszeit und sowohl Hochleistungs- als auch Langzeit-Energiedienste ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit bereitstellen kann – Eigenschaften, die Zinc8 von anderen Batterietechnologien abhebt, einschliesslich Lithium.

Vollversion / Auszug aus BloombergNEFs “New Energy Outlook 2019”



Wenn man sich die Aktien im Bereich erneuerbare Energien und saubere Technologien anschaut (wie z.B. die Marktbewertungsdatenbank von Raymond James Financial Inc.), kann schnell erkannt werden, dass diese Aktien ausserordentlich gut performen und hohe Bewertungen geniessen. Umso interessanter ist es, dass es kaum Batterie-/Energiespeicher-Aktien gibt.

Wer ist bereit, beim grössten Übergang unserer modernen Energiesysteme teilzunehmen und zu prosperieren? Zinc8 ist bereit. Siehe dessen Unternehmenspräsentation und die Rockstone-Erstanalyse für weitere Details.

Das Unternehmen hat ein erfahrenes und gut vernetztes Team zusammengestellt, das danach drängt, so schnell wie möglich in den Energiespeichermarkt einzutreten. In Hinsicht auf die neue Funktion von Ron Macdonald als Präsident und CEO folgt ein kurzer Überblick seiner Erfahrungen und Netzwerke, die er gewinnbringend für Zinc8 einbringen will:

Herr MacDonald verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor, von internationalen Positionen im kanadischen Parlament bishin zu Vorstandspositionen in börsennotierten Unternehmen. In den letzten Jahren war er Präsident von NRStor Remote Communities & Mines, einem kanadischen Unternehmen mit Sitz in Toronto, das sich auf die Zusammenarbeit mit netzunabhängigen indigenen Gemeinschaften und Minen konzentriert, um Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicherung zu entwickeln. Dies führte zu 2 Projekten, die derzeit im Norden von British Columbia und Nunavut entwickelt werden. Herr MacDonald war auch der Executive Chairman und Direktor der American Vanadium Corp. (Vanadium Supply Chain & CellCube Energy Storage System) sowie der Executive Chairman bei Critical Elements Corp. (Lithium).

Herr MacDonald war auch Mitwirkender des Framework-7-Rahmenpapiers der EU-Kommission zum Thema “Knappheit strategischer Mineralien” und Referent auf Konferenzen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Asien über strategische Minerale, die zur Unterstützung der erneuerbaren Energie- und Speicherindustrie benötigt werden. Er diente über ein Jahrzehnt lang als Bundesabgeordneter für Halifax, Nova Scotia, während dessen der kanadische Premierminister ihn zum Parlamentarischen Sekretär für internationalen Handel ernannte. Herr MacDonald war 5 Jahre lang Präsident und CEO des Council of Forest Industries, Kanadas grösster Holzhandels-, Sortier- und Marketinggruppe, wo er neue Märkte in China, Korea, Indien und Japan erschloss. Herr MacDonald war auch Direktor und Gründungsmitglied von Canada Wood, einem der erfolgreichsten Marketingprogramme Kanadas, das die globalen Märkte für kanadische Holzprodukte erschloss.

Aufsichtsrat:

Dr. Michael Reimann – Direktor & CFO

Jared Lazerson – Direktor

Lyndon Patrick (LLB )– Direktor

David Hodge – Direktor

Ron Macdonald – Direktor, Präsident & CEO

