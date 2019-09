Natixis IM Studie: Bedingungen für deutsche Ruheständler zweitklassig

In Westeuropa finden Ruheständler weltweit die besten Bedingungen für ihren Lebensabend vor. Sieben von zehn der am besten bewerteten Länder liegen in dieser Region. Deutschland belegt Rang 13 und gehört damit nicht zur Spitzengruppe der Top 10. Dies ist eines der Ergebnisse des Global Retirement Index von Natixis Investment Managers. Dieser misst die Qualität des Ruhestands in weltweit 44 Ländern anhand von insgesamt 18 Kriterien. Vor zwei Jah- ren noch hatte Deutschland auf dem siebten Rang gelegen.

Das schlechte Abschneiden hat vor allem mit der demografischen Entwicklung zu tun. Der arbeitenden Bevölkerung steht in Deutschland ein im internationalen Vergleich hoher Anteil an Ruheständlern gegenüber.Dies wirkt sich negativ auf die Stabilität der Alterssicherung aus. In der aktuellen Untersuchung weist Deutschland hier bereits zum dritten Mal in Folge den fünftschlechtesten Wert aller untersuchten Länder auf. “Dies zeigt, dass der privaten Altersvorsorge in Deutschland ein hoher Stellenwert zukommt”, sagte Sebastian Römer, verantwortlich für das Geschäft von Natixis Investment Managers in Zentral- und Osteuropa. “Umlagefinanzierte Systeme stoßen an ihre Grenzen und müssen dringend durch Impluse zur privaten Ruhestandsfinanzierung ergänzt werden.”

