Bei der Commerzbank könnte es einige Veränderungen geben. Angeblich will die Bank ihre Beteiligung an der mBank verkaufen. Bisher hält die Commerzbank die Mehrheit an der polnischen Bank. Noch ist unklar, was dieses Verkauf erlösen würde und was es den Aktionären bringen würde. Daher belassen die Analysten der RBC ihre Einstufung für die Aktien der Commerzbank bei „sector perform“. Das Kursziel für die Aktien der ...