Defama Deutsche Fachmarkt hat mittels einer Kapitalerhöhung 7,8 Millionen Euro in die Kasse bekommen. 70 Prozent der neuen Aktien gehen an Altaktionäre. Kurz danach meldet Defama den Kauf eines Nahversorgungszentrums in Wurzen (Sachsen). Der Kaufpreis liegt bei 1,5 Millionen Euro. Damit umfasst das Portfolio von Defama 34 Standorte, die annualisierte Jahresnettomiete liegt bei rund 10,5 Millionen Euro.Die Analysten von SRC ...