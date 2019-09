e-Mobility gehört die Zukunft. Denn sie ist im Alltag der Menschen angekommen. Sie ist gesellschaftlich wie politisch gewollt. Vielleicht ist sie wirtschaftlich wie ökologisch noch nicht immer nachhaltig, aber sieht wird es in absehbarer Zeit sein. Deshalb ist die Zeit für Value Investoren reif, um einzusteigen.

Auf einmal waren sie da. Fast von einem auf den anderen Tag standen in deutschen Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München an jeder Straßenecke elektrisch betriebene Roller, sogenannte E-Scooter. Deutschlandweit sind es bereits Zehntausende. Per App können sie über das Handy freigeschaltet und für eine geringe Gebühr pro Minute genutzt werden, um innerstädtisch schnell von A nach B zu kommen. Am Ziel lässt man das Gefährt dann einfach für den nächsten stehen. Die großen Anbieter wie Bird, Tier oder Lime sprechen geschickt das Bedürfnis nach freier Bewegung in den sonst am latenten Verkehrsinfarkt leidenden Innenstädten an. Und dazu hat man noch ein gutes Gefühl, weil man ganz ohne stinkende fossile Brennstoffe auskommt.

Doch der erste Hype bekommt Risse, denn Studien zeigen, dass die vermeintlich umweltfreundlich strombetriebenen Roller gar eine negative Umweltbilanz haben. Sie halten im Verleih gerade mal drei bis sechs Monate durch. Die Lithium-Akkus sind aufgrund der billigen Bauweise nicht recyclebar und werden nachts mit konventionellem Strom aus der Steckdose aufgeladen, nachdem sie mit Dieselfahrzeugen mühsam eingesammelt wurden. Darüber hinaus stellt die Politik fest, dass sie das Thema mal wieder verschlafen hat und der Betrieb der e-Scooter auf deutschen Straßen kaum geregelt ist.

Dennoch verdeutlicht diese Entwicklung eine wichtige Erkenntnis: e-Mobility gehört die Zukunft. Denn sie ist im Alltag der Menschen angekommen. Sie ist gesellschaftlich wie politisch gewollt. Vielleicht ist sie wirtschaftlich wie ökologisch noch nicht nachhaltig. Aber sie wird es sein, denn neben den vielen Start-Ups, die ein Momentum in den Mobilitätsmarkt gebracht haben, sind es vor allem auch die großen Konzerne, die das Thema angenommen haben und nun mit all ihren Ressourcen vorantreiben.

Sie reagieren damit unter anderem auf den Druck insbesondere asiatischer Wettbewerber. Diese stehen vor der gigantischen Herausforderung, die rasant wachsenden Mittelschichten ihrer Heimatländer zu mobilisieren. Das dies mit konventionellen Verbrennungsmotoren nicht funktioniert, ist den Regierungen der Schwellenländer bewusst. Schon heute leiden viele Städte unter massivem Smog und lähmendem Verkehrsinfarkt. Statt also westliche Fahrzeugbaukonzepte zu kopieren, wird hier von vornherein voll auf das Thema e-Mobility und entsprechende Förderungen gesetzt.