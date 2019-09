VERBIO-Aktie fährt nach Ausblick Achterbahn

Am Freitagnachmittag gerät die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG stark unter Druck. Aktuell türmt sich das Minus auf fast 8 Prozent, der Aktienkurs notiert bei 8,78 Euro. Auslöser der Entwicklung ist eine Nachricht des Unternehmens mit einer Schätzung für den operativen Gewinn des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020. Man wolle in dem Zeitraum ein EBITDA in der Größenordnung von 65 Millionen Euro erzielen, meldet VERBIO. ...