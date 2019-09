Seit unserer letzten Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index von Ende August hat sich einiges getan. Trotz einiger vielversprechender Versuche, die Hürde von 240 Punkten doch noch zu überspringen, erwies sich dieser Bereich letztendlich als zu harte Nuss. Ein Korrekturszenario dominiert seitdem. Der Abgabedruck scheint zuletzt aber etwas nachgelassen zu haben.

Dennoch stellt sich die Frage, ob der Arca Gold Bugs Index aus charttechnischer Sicht bereits bereit wäre, einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren.

Auf der Unterseite gilt es, nach dem Verlust der 220er Marke nun die 200 Punkte zu verteidigen. Dieses ist vor dem Hintergrund einer drohenden SKS-Formation umso wichtiger. Aktuell hat der HUI allerdings Schwierigkeiten, über die 215 Punkte und damit über seine 38-Tage-Linie zu laufen.



Kurzum: Aktuell notierte der Arca Gold Bugs Index in seiner neutralen Zone. Taucht er unter die 200 Punkte ab, ist das ein eindeutiges Warnsignal. Weitere Abgaben – etwa bis in den Bereich von 180 Punkten - würden in diesem Fall drohen. Doch noch ist es nicht soweit, denn noch notiert der Index über der 200er Marke. Um das „Gespenst“ einer drohenden SKS-Formation und damit einer potentiellen Trendwendeformation zu vertreiben, muss der Index jedoch über die 240 Punkte. Hoffnung schürt diesbezüglich die unserer Meinung nach wie vor vielversprechend verlaufende Konsolidierung bei Gold und Silber.