PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Freitag nach dem großen Verfall an den Terminbörsen etwas Fahrt aufgenommen. Der bis zum Mittag lethargische EuroStoxx 50 stieg bis auf 3578 Punkte, was den höchsten Stand seit gut vier Monaten bedeutete.

Zum Handelsschluss behauptete der Leitindex der Eurozone einen Gewinn von 0,53 Prozent auf 3571,39 Punkte, womit er an den freundlichen Vortag anknüpfte. Den verpatzten Wochenstart bügelte das Börsenbarometer damit aus und schaffte auf Wochensicht ein Plus von über einem halben Prozent. Am Montag hatte der EuroStoxx die vorangegangene Klettertour jäh beendet, nachdem ein Anschlag auf saudi-arabische Ölanlagen die Anleger schockiert hatte.