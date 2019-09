ISTANBUL (dpa-AFX) - In Istanbul müssen sich zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Bloomberg wegen eines kritischen Berichts über die wirtschaftliche Lage in der Türkei vor Gericht verantworten. Die beiden Männer forderten zum Prozessauftakt am Freitag einen Freispruch. Das Gericht wies dies aber zurück, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen mitteilte. Den Journalisten drohen bis zu fünf Jahre Haft. Die Klage richtet sich auch gegen 36 weitere Personen, die in sozialen Medien auf den Artikel reagiert hatten.

"Es ist ein politischer Prozess mit dem Ziel, Menschen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen", sagte der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Mustafa Sönmez der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Er gehört zu den 36 Mitangeklagten.