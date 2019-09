Bundesrat beschließt: Neue FinVermV soll ohne Änderungen in Kraft treten

Das Plenum des Bundesrats hat am Freitag über die aktualisierte Finanzanlagenvermittlungsverordnung abgestimmt: Der bereits vorliegende Referentenentwurf soll Gesetz werden. Was das für Gewerbeordnungs-Vermittler bedeutet.Noch etwas länger als ihr Name ist die Zeit, die sie gebraucht hat, um Gesetz zu werden: Der Bundesrat hat am Freitagnachmittag endgültig über die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) abgestimmt. Die Parlamentarier haben den vorliegenden Referentenentwurf in seiner zweiten Fassung ohne Änderungen angenommen. Die neue FinVermV ist damit in trockenen Tüchern.Mit der Abstimmung ist ein lange überfälliges Projekt zu Ende gegangen. Denn die FinVermV ist eigentlich nur eine Ergänzung. Sie überträgt die Regeln, die für Bafin-regulierte...