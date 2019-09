Könnten die Probleme mit dem Vaping die Chancen der US-Pot-Legalisierung erhöhen?

Wenn du dich in letzter Zeit über die nationalen Nachrichten informiert hast, bist du dir zweifellos der wichtigen Gesundheitsprobleme bewusst, die mit dem Vaping verbunden sind. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die U.S. Food and Drug Administration (FDA) untersuchen zusammen mit staatlichen und lokalen Gesundheitsministerien mindestens 380 Fälle in 36 Staaten und einem US-Territorium, in denen Einzelpersonen Lungenerkrankungen nach der Verwendung von E-Zigaretten entwickelt haben.

Die Bedenken sind so groß, dass die Regierung Trump Pläne macht, aromatisierte E-Zigaretten in den USA zu verbieten. Dieser Schritt ist in erster Linie ein Versuch, die Verwendung von Vaping durch junge Leute zu begrenzen.

Es gibt auch eine überraschende Wendung bei der Angstmache um das Vaping: Einige denken, dass das die Chancen der Legalisierung von Marihuana in den USA erhöhen könnte.