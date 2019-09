Anzeige

Für die in der Facebook-Aktie investierten Anleger war die vergangene Handelswoche eine verlorene Zeit, denn das Ringen um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie ist immer noch nicht entschieden. Der Kurs konnte sich weder in die eine noch in die andere Richtung nennenswert vom gleitenden Durchschnitt absetzen. Dieser verläuft bei 187,66 US-Dollar und hat seine Lage damit nur minimal verändert.

