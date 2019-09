In unserer letzten Kommentierung zu EUR/USD an dieser Stelle hieß es am 31.08. u.a. „[…] Aus charttechnischer Sicht entpuppte sich der Anfang August unternommene Versuch des Euros, sich oberhalb von 1,12 US-Dollar zu etablieren, als Ausgangspunkt eines neuen Abwärtsimpulses. Dass mittlerweile die 1,11 US-Dollar signifikant unterschritten wurden, bringt nun den Bereich um 1,10 US-Dollar ins Spiel. Mit den 1,10 US-Dollar verfügt der Euro zwar über eine veritable Unterstützung, doch der obere 5-Jahres-Chart zeigt eben auch, dass bei einem Bruch der 1,10 US-Dollar auch mit einer Fortsetzung der Bewegung auf 1,05 US-Dollar zu rechnen ist. In der Vergangenheit entwickelten Bewegungen unter die 1,10 US-Dollar ein ums andere Mal eine beachtliche Dynamik. Dem Bereich von 1,05 US-Dollar vorgelagert, befindet sich um 1,08 US-Dollar noch eine potentielle Unterstützung. Auf der Oberseite stellen die 1,11 US-Dollar und die 1,12 US-Dollar mögliche Ziele für eine Erholung dar.“



Die charttechnischen Begrenzungen haben weiterhin ihre Gültigkeit, denn der Euro bewegt sich seit geraumer Zeit in beklemmender Art und Weise seitwärts. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Ganze in einem stärkeren Bewegungsimpuls münden wird. Die Richtung ist freilich noch offen, wobei der dominierende Abwärtstrend sowie das bisherige Unvermögen des Euro, nachhaltiges Aufwärtsmomentum über die 1,11 US-Dollar hinausgehend zu kreieren, eine vermeintlich deutliche Sprache sprechen…

In den nächsten Handelstagen stehen eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten an. Aufgrund der Relevanz der Daten könnte es durchaus Impulse geben. Insofern sollte man vor allem zwei wichtige Chartmarken im Auge behalten. Auf der Oberseite ist es der Bereich um 1,11 US-Dollar. Ein dynamischer Ausbruch könnte eine kräftige Erholung entfesseln und womöglich noch einmal die Bereiche um 1,12 und 1,13 US-Dollar aktuell werden lassen. Doch mit Blick auf den Verlauf der letzten Handelstage ist dieses Szenario mit einigen Fragezeichen versehen. Dem Euro fehlte bislang schlichtweg die Kraft fehlte, um signifikante Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Zudem „drückt“ von oben bereits die 38-Tage-Linie und auch die 200-Tage-Linie fällt derzeit stark ab.

Kurzum: Die letzten Notenbanktermine der Fed und der EZB brachten keine neue Bewegung in das Währungspaar. Die aktuelle Seitwärtsbewegung ist Ausdruck einer gewissen Unsicherheit unter den Marktakteuren. Es bleibt dabei: Sollte der Index signifikant unter die 1,10 US-Dollar, wäre auch eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 1,08 US-Dollar nicht auszuschließen. Hingegen würde ein Ausbruch über die 1,11 US-Dollar die Möglichkeit zu einer (kräftigen) Erholung bieten…