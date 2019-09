Über geraume Zeit sah das Britische Pfund gegen den US-Dollar keinen Stich und wertete allein von März dieses Jahres bis August um über 10 Prozent gegenüber dem Greenback ab. In Zahlen ausgedrückt: Nach einem veritablen Doppeltop im Bereich von 1,33 US-Dollar sackte das Britische Pfund bis auf knapp 1,20 US-Dollar ab. Bezeichnenderweise war es dann ein Doppelboden, der die Lage wieder beruhigte.

Aufgrund der Brexit-Thematik wurde das Pfund an den Devisenmärkten gemieden und musste auch gegen den Euro einstecken. Doch auch gegen die Gemeinschaftswährung konnte sich das Pfund zuletzt wieder erholen.

Die Notenbanktermine der letzten Woche (Mittwoch Fed, Donnerstag Bank of England) verliefen wenig überraschend, sodass auch größere Verwerfungen im Währungspaar ausblieben. Während in den nächsten Handelstagen eine Vielzahl von US-Daten veröffentlicht wird, bleibt es dagegen auf britischer Seite vergleichsweise ruhig.

Aus charttechnischer Sicht stand das Britische Pfund Ende der letzten Handelswoche unmittelbar davor, die eingeleitete Erholung mit einer Art Befreiungsschlag zu krönen. Doch letztendlich scheiterte das Pfund an der Widerstandsmarke von 1,25 US-Dollar. Die Krönung wurde somit noch einmal verschoben…



Dennoch stellt sich die gegenwärtige Konstellation als durchaus vielversprechend dar. Der Doppelboden im Bereich von 1,20 US-Dollar wurde mit dem Ausbruch über die 1,23 US-Dollar bestätigt. Insofern ist es aus charttechnischer Sicht nun unheimlich wichtig, dass sich etwaige Schwächephasen des Pfunds oberhalb von 1,23 US-Dollar abspielen. Taucht das Pfund wieder darunter ab, gerät die Formation ins Wanken und eine Neubewertung der Lage wäre unerlässlich. Blicken wir auf die Oberseite. Mit dem Ausbruch über die 1,23 US-Dollar aktivierte sich mit dem Widerstandsbereich von 1,25 US-Dollar das nächste Bewegungsziel. Dieses wurde zügig erreicht. Dass es dem Pfund in den letzten Handelstagen nicht gelang, diese Hürde zu überspringen, spricht für die Relevanz des Widerstands. Ein vielversprechender Ausbruchsversuch wurde am Freitag wieder abverkauft. Oberhalb von 1,25 US-Dollar könnte es für das Pfund bis in den Bereich von 1,275 US-Dollar weitergehen.

Kurzum: Der Widerstandsbereich um 1,25 US-Dollar hat seine Relevanz unterstrichen. Ob es ihm auch zukünftig gelingen wird, das Pfund im Zaum zu halten, bleibt abzuwarten. Aktuell scheint das Pfund das Momentum auf seiner Seite zu haben. Sollte das Pfund jedoch unter die 1,23 US-Dollar abtauchen, würde sich das Chartbild neutralisieren und eine Neubewertung der Lage notwendig machen.