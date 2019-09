Bevor wir uns an dieser Stelle auf die neue Handelswoche konzentrieren, müssen wir natürlich noch die letzte Woche Revue passieren lassen. Und die hatte es bekanntlich in sich.

Gleich zu Wochenbeginn stand der Dax unter dem Einfluss der Geopolitik. Die Drohnenangriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien vom 14.09. dominierten das Handelsgeschehen zum Wochenauftakt. Größere Verwerfungen an den Aktienmärkten blieben jedoch aus. Nachdem die Propagandamaschinerie beider Seiten unmittelbar nach den Ereignissen drohte, heiß zu laufen, war dieser vergleichsweise robuste Wochenstart nicht unbedingt zu erwarten. Im weiteren Wochenverlauf beruhigte sich die Lage weiter und andere Faktoren übten Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Allen voran sorgten die Notenbanktermine für eine gewisse Spannung. Am Mittwoch (18.09.) stand die Leitzinsentscheidung der Fed im Fokus der Märkte. Am Donnerstag tagten dann die Bank of Japan und die Bank of England.

Die Leitzinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte kam so überraschend nicht. Der US-Präsident hätte zwar gern eine deutlichere Senkung gesehen, doch die US-Notenbank sitzt weiterhin zwischen Baum und Borke und hält entsprechend vorerst den Ball flach. Die nächste Sitzung des FOMC der Fed ist dann am 29.10. und 30.10.

Unter fundamentalen Aspekten wurde es für den Dax am Dienstag (17.09.) spannend. Die aktuellen ZEW-Daten fielen etwas besser aus, als zunächst befürchtet wurde.

Aus charttechnischer Sicht verpasste es der Index, die letzte Handelswoche mit einem frischen Kaufsignal zu beenden. Zuletzt konnte man zwar einige vielversprechende Versuche im Dax beobachten, die Widerstandszone um 12.430 Punkte final auszuhebeln, doch letztendlich gelang es dem Index nicht, sich signifikant von dieser zu lösen. Das wäre aus charttechnischer Sicht sozusagen die Aufgabenstellung für die neue Woche. Ein Test des Juli-Hochs im Bereich von 12.650 Punkten ist unserer Meinung nach weiterhin möglich. Im besten Fall kann der Dax die 12.200 /12.180 Punkte verteidigen. Sollte es noch einmal unter die 12.000 Punkte gehen, wäre eine Neubewertung der Lage aus unserer Sicht notwendig.

In den nächsten Handelstagen stehen einige wichtige Termine an:

Montag (23.09.): u.a. Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Dienstag (24.09.): u.a. ifo-Daten

Donnerstag (26.09.) u.a. GfK-Verbrauchervertrauen

Kurzum: Der Dax beendete eine schwierige Handelswoche auf einem aussichtsreichen Niveau. Aus charttechnischer Sicht hält der Index unverändert alle Trümpfe in der Hand, einen weiteren Vorstoß auf der Oberseite in Richtung 12.650 Punkte zu unternehmen. In der neuen Woche stehen zudem einige wichtige Konjunkturdaten an, die für frischen Wind (allerdings in jedwede Richtung) sorgen könnten… Sollte es für den Dax unter die 12.000er Marke gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.