Gold wieder über 1.500 USD

Zugegeben, der Freitagshandel war überraschend stark. Bei 1.520 US-Dollar liegt aber eine erste markante Hürde und könnte den Goldpreis somit erneut zurückwerfen. Dies wird sich im weiteren Verlauf jedoch erst noch zeigen müssen. Vom technischen Standpunkt aus fehlt seit dem Verlaufshoch bei 1.557 US-Dollar aus Anfang September noch eine zweite Korrekturwelle, die in den Bereich der einmonatigen Konsolidierung aus Juli abwärts reichen könnte. Short positionierte Anleger sollten die nächsten Handelsstunden daher engmaschig beobachten und entsprechende Signale ernst nehmen. Übergeordnet herrscht noch immer eine sehr bullische Ausgangslage beim Goldpreis, kurzfristig aber könnte die moderate Aufwärtsbewegung aus den letzten zwei Wochen eine bärische Flagge darstellen und den Goldpreis in den weiter favorisierten Unterstützungsbereich aus Juli abwärts drücken.

Solange der Goldpreis die Marke von 1.535 US-Dollarnicht übersteigt, sondern spätestens in diesem Bereich wieder zur Unterseite abdreht, wird ein Rückfall auf 1.449 bzw. 1.400 US-Dollarwahrscheinlich. Erst von diesem Niveau aus dürften sich wieder vermehrt Käufer blicken lassen und ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung in Richtung 1.700 US-Dollarfortsetzen. Für die strategische Long-Positionierung an den genannten Unterstützungsmarken kann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF7HEF zurückgegriffen werden. Für den Fall eines Kursanstiegs über 1.540 US-Dollar kann der vorgestellte Schein ebenfalls angewendet werden, dann werden direkte Rückläufer zurück an die Jahreshochs bei 1.557 US-Dollar wahrscheinlich, darüber dürfte es zu einem dynamischen Kursanstieg an die Zielmarke von rund 1.700US-Dollarkommen.