Wall Street – im Bann der US-Wahl

In gut einem Jahr, nämlich am 3. November 2020, stimmt die größte Volkswirtschaft der Welt über ihren Präsidenten ab. Die wirtschaftspolitische Bilanz des bisherigen Amtsinhabers Donald Trump kann sich allen Unkenrufen zum Trotz sehen lassen. Der Wahlkampf verspricht für die US-Aktienmärkte Spannung pur. Warum Anleger Dow & Co. auf dem Radar haben sollten.

Es klingt wie der amerikanische Traum: Ein quasi unbekannter Außenseiter aus der Provinz schlägt im Rennen um das mächtigste Amt der Welt den haushohen Favoriten und bisherigen Amtsinhaber und beschert den USA eine Phase von Frieden, Ruhe und Wohlstand. Die Rede ist hier nicht etwa von Donald Trump und seinem möglichen Herausforderer, sondern von Bill Clinton. Dem Demokraten gelang 1992 das Kunststück, George Bush sen. aus dem Weißen Haus zu vertreiben, obwohl dieser ein Jahr vor der Wahl noch die besten Umfragewerte hatte, die das Meinungsforschungsinstitut Gallup je für einen US-Präsidenten ermitteln konnte (Quelle: gallup.com, Presidential Approval Ratings).

"Die Wirtschaft, Dummkopf!"

Clinton hat die Wahl damals mit einem einfachen Spruch gewonnen: „It‘s the economy, stupid!“ So lautete der Wahlkampfslogan des damals 46 Jahre alten Gouverneurs des US-Bundesstaates Arkansas. Frei übersetzt: Um die Wirtschaft geht‘s, Dummkopf! Clinton traf damit einen zentralen Nerv. Die US-Wirtschaft durchlief damals eine Rezession. Und so gut wie noch nie in der US-Geschichte konnte ein Präsident die Wiederwahl für sich entscheiden, wenn die Konjunktur lahmte und die Arbeitslosigkeit hoch war.

Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen von Donald Trump, trotz mäßiger Umfragewerte im nächsten Jahr wiedergewählt zu werden, ganz gut. So sieht es auch Christoph von Marschall, Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel. Der USA-Kenner verweist auf die wirtschaftspolitischen Erfolge des Präsidenten. Diese, so von Marschall im Gespräch mit dem onemarkets Magazin, seien ein mächtiger Wahlhelfer. Lag die US-Arbeitslosenrate am Ende der Amtszeit von Barack Obama bei rund fünf Prozent – ein ohnehin schon guter Wert –, ging die Quote unter Trump weiter zurück. Im Juli 2019 belief sich die Arbeitslosenrate auf nur noch 3,7 Prozent und befand sich damit auf dem niedrigsten Stand seit fast einem halben Jahrhundert. Gleichzeitig wurden seit Trumps Amtseinführung im Januar 2017 mehr als fünf Millionen neue Jobs geschaffen.