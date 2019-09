Bei der Nel ASA Aktie verläuft der Wochenstart recht ruhig. Im frühen Handel an der Frankfurter Börse kommt die Wasserstoff-Aktie auf Kurse zwischen 0,800 Euro und 0,806 Euro, aktuell werden 0,804 Euro (+0,44 Prozent) notiert. Doch es ist noch früh und so könnte sich im weiteren Tagesverlauf bei dem Anteilschein des norwegischen Unternehmens noch reichlich ereignen - so wie zuletzt. Da gab es zunächst charttechnische Kaufsignale ...