Wer am heutigen Morgen auf die Kurstafel in Frankfurt schaut, könnte meinen, die letzte Handelswoche hätte es nicht gegeben. Der Seitwärtstrend im Deutschen Aktienindex hält nach wie vor an, Impulse in die eine oder andere Richtung sind auch zum Start in die neue Woche eher Mangelware.

Etwas Optimismus in Sachen Handelsstreit schwindet, nachdem eine chinesische Delegation ihren Besuch in den USA kurzfristig abgesagt hat und US-Präsident Trump wieder mal auf Zeit spielt. Es darf nicht vergessen werden, dass mit jedem Tag, den der Konflikt nicht gelöst wird, die negativen Effekte auf die Weltwirtschaft zunehmen. Da reicht es nicht, dass nichts passiert.