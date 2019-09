Vielen europäischen Banken geht es wie Deutschlands größtem Geldhaus: Die Profitabilität nimmt dramatisch ab. Die US-amerikanische Konkurrenz hingegen fährt die höchsten Gewinne seit der Finanzkrise ein. Die Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) kommt in einer aktuellen Studie sogar zum Schluss, dass „US-Banken doppelt so profitabel wie (die) europäische(n) Wettbewerber“ seien.

Die Deutsche Bank kämpft ums Überleben, während JPMorgan Chase ein Rekordergebnis einfährt. Dies ist kein Einzelfall: Insgesamt können US-Großbanken im ersten Halbjahr ihre Profite steigern, während die europäische Konkurrenz mit Gewinnrückgängen kämpft. Was ist da los und wie können Anleger von dieser Situation profitieren?

Peter Thilo Hasler, Analyst bei Sphene Capital, kann diesen Trend bestätigen. Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte er: „In der Tat hat sich in den letzten Jahren die Profitabilitätsschere zwischen europäischen und US-amerikanischen Banken dramatisch ausgeweitet. Ursächlich hierfür sind regulatorische Vorgaben und das von der EZB-auferlegte Niedrigzinsumfeld. Dass diese regulatorischen Vorgaben geradezu kontraproduktiv wirken können, konnten wir nicht zuletzt im Juni dieses Jahres beobachten, als der Finanzstabilitätsausschuss, in dem Bundesfinanzministerium, Bundesbank und Bafin sitzen, erstmalig den antizyklischen Kapitalpuffer von 0,25 Prozent erhoben hat. Dieser war einst mit der Begründung eingeführt worden, in Zeiten eines übermäßigen Kreditwachstums dafür zu sorgen, dass die Banken als Vorsorge für schlechte Zeiten einen zusätzlichen Kapitalpuffer aufbauen. Von derartigen guten Zeiten sind die Banken weit entfernt. Jetzt einen Kapitalpuffer zu erheben, hat geradezu prozyklische Konsequenzen.“

Der Gesamtgewinn der nach Bilanzsumme zehn größten US-Banken stieg im ersten Halbjahr um ein Prozent auf umgerechnet fast 70 Milliarden Euro. Der Gewinn der europäischen Top-10-Banken sank im selben Zeitraum um knapp sechs Prozent auf 26 Milliarden Euro. Das Geldinstitut mit dem besten Konzernergebnis war die US-Großbank JPMorgan Chase: Der Gewinn im ersten Halbjahr lag bei 16,6 Milliarden Euro, so EY.