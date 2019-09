Warren Buffett´s Berkshire Hathaway: Der Strategie-Check!

Warren Buffett stand zuletzt deutlich in der Kritik – auch von meiner Seite (auf meinem YouTube-" Aktien Kanal "). Das hat dazu geführt, dass sein börsennotiertes Anlagevehikel Berkshire Hathaway deutlich im Kurs zurückgekommen ist.

Der wohl offensichtlichste Grund für die Schwäche sind die Kursverluste, die Buffett bei seinem Kraft Heinz-Investment (US-Kürzel: KHC) verbuchen musste. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Markt bis vor kurzem verrückt nach spekulativen Wachstumsaktien war, die Buffett ja als Value-Investor eher meidet. Berkshire Hathaway war schlicht aus der Mode bei den Anlegern.

In den letzten Wochen hat sich das aber bereits wieder geändert. Die Aktie hat sich von den Tiefs bei 195 US-Dollar Ende August bereits wieder bis auf aktuell 208 US-Dollar erhöht (ich beziehe mich hier immer auf die günstigeren B-Shares, die speziell für Privatanleger ausgegeben worden sind). Nachdem es am Gesamtmarkt zuletzt etwas stürmischer zuging haben einige offenbar ihre Sympathie für Buffett wiederentdeckt.

Denn eins ist klar: Speziell in stürmischeren Zeiten und erst Recht in Krisenphasen hat die Aktie einen großen Reiz als sicherer Hafen. Buffett hat ja u.a. Energieversorger, Eisenbahnen und Konsumgüter-Unternehmen hoch in seinem Portfolio gewichtet.

Sprich: langweilige "Old Economy"-Anlagen, die aber jede Menge Cashflows produzieren. Inzwischen hat Berkshire satte 119 Milliarden US-Dollar angehäuft, mehr als jemals zuvor.

Das deutet start darauf hin, dass dem Orakel von Omaha, wie Buffett ja auch genannt wird, offenbar die Bewertungen der meisten Kaufkandidaten zu hoch sind und er lieber auf eine Korrektur am Markt wartet. Oder er nutzt die Liquidität zum Rückkauf eigener Aktien, die im Anschluss eingezogen werden.

Das führt dann dazu, dass die Zahl der ausstehenden Aktien sinkt und jedem Aktionär ein größeres Stück vom Gesamtkuchen und damit von den Gewinnen gehört.

Aktienrückkäufe sind eine sehr aktionärsfreundliche Maßnahme, vorausgesetzt sie werden danach eingezogen (und nicht wieder z.B. für Mitarbeiteroptionen oder bei Übernahmen auf den Markt geworfen), das Unternehmen kann sich die Rückkäufe leisten und die Bewertung der Aktie zum Zeitpunkt der Rückkäufe ist attraktiv. Denn nur dann macht es ja Sinn, das Cash des Unternehmens so zu investieren.