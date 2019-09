Auf fundamentaler Seite dürfte der saudische Produktionsausfall keine Gefahr für die weltweite Ölversorgung darstellen.

Freitag, 20. September 2019 - Am Montag verzeichnete der Preis für die Ölsorte Brent an den Terminmärkten in London mit fast 12 US-Dollar je Barrel den höchsten Kursaufschlag seit dem Start des Handelssegments im Jahr 1988. Was war geschehen? Am vergangenen Wochenende wurden in Saudi-Arabien eine Ölraffinerie sowie das zweitgrößte Ölfeld des Landes u.a. mit Hilfe von Drohnen angegriffen. Die jemenitischen Huthi-Rebellen hatten sich kurz nach dem Angriff zu der Attacke bekannt, das saudische Militär bekämpft die vom Iran unterstützten Rebellen in dem seit Jahren tobenden Konflikt im Nachbarland. Die saudische Regierung sowie das Weiße Haus sehen dagegen weiterhin den Iran als direkten Verantwortlichen. Infolge des Angriffs verzeichnete der weltweit größte Ölexporteur zeitweise Produktionsausfälle in Höhe von ca. 5,7 Mio. Barrel pro Tag (rund 5% der globalen täglichen Ölproduktion), der größte jemals vorgekommene Angebotsausfall. Mittlerweile werden die Abnehmer saudischen Öls u.a. mit Hilfe der heimischen Lagerbestände (ca. 190 Millionen Barrel) sowie der frei verfügbaren Förderkapazitäten (ca. 1,7 Mio. Barrel pro Tag) bedient. Zumindest gaben die Ölpreise nach der Meldung, dass ein Großteil der betroffenen Produktionskapazitäten in ein paar Tagen schon wieder zur Verfügung stehen würden, einen Teil der Kursaufschläge im späteren Wochenverlauf wieder ab. Also alles halb so wild?

Auf fundamentaler Seite dürfte der saudische Produktionsausfall nach unserer Einschätzung tatsächlich keine Gefahr für die weltweite Ölversorgung darstellen. So hat US-Präsident Trump bereits kurz nach den Angriffen die Freigabe der strategischen US-Ölreserven (ca. 630 Millionen Barrel) als Möglichkeit ins Spiel gebracht. Auf OECD-Länder-Ebene bewegen sich die kommerziellen Lagerbestände – sollten diese überhaupt angezapft werden müssen – mit einer komfortablen Menge von rund 2,9 Mrd. Barrel knapp 10% über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Diese waren trotz der weiter bestehenden OPEC-Förderkürzungen (die in den letzten Jahren aufgrund der vorherrschenden Überversorgung am Ölmarkt eingeführt wurden) seit dem Jahresstart 2019 sogar wieder leicht angestiegen.