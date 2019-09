Seit heute läuft in Salzgitter eine Pilotanlage zur Batteriezellenproduktion von Volkswagen. Dort sollen bis 2023/2024 rund 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. In einem ersten Schritt werden in Salzgitter von Volkswagen Fertigungsverfahren zur Produktion von Lithium-Ionen-Akkus entwickelt, erprobt und pilotiert.Später soll dort zusammen mit Northvolt aus Schweden in einem Joint Venture eine Batteriezellfabrik betrieben werden. ...