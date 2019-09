Am Freitag hat die Commerzbank eine neue Strategie verkündet. Man will sich von der mbank aus Polen trennen. Die Zahl der Filialen soll um 200 sinken, etwa 4.300 Mitarbeiter sollen gehen. Die Tochter comdirect soll vollständig integriert werden. In die Digitalisierung sollen 750 Millionen Euro investiert werden.Bis 2023 sollen die Kosten von 6,8 Milliarden Euro auf 5,5 Milliarden Euro sinken. Der RoTE soll von 3 Prozent auf mehr ...