Wenn man der aktuellen charttechnischen Situation der Cronos-Group-Aktie etwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es vielleicht der Umstand, dass der Wert weiterhin bemüht ist, im wichtigen Unterstützungsbereich 13,0 bis 15,0 CAD einen Boden auszubilden. Doch ein Blick auf den Chart offenbart, dass die charttechnische Lage durchaus bedrohlich ist.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.08. hieß es bereits u.a. „[…] Die Zone 15,0 / 13,0 CAD würde sich als potentieller Boden anbieten, doch ob sie dem Druck letztendlich standhalten kann, ist eben fraglich. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 10,0 CAD muss mit in Betracht gezogen werden. Auf der Oberseite gilt weiterhin, dass erst die Rückeroberung der 18,0 CAD die Aktie aus charttechnischer Sicht durchatmen ließe.“