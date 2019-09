FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund sind zu Wochenbeginn im SDax mit 2,9 Prozent unter Druck geraten. Die Stimmung war wie häufig geprägt vom sportlichen Abschneiden in der Fußball-Bundesliga vom Wochenende. Der Fußballclub hatte mit einem 2:2 bei der Frankfurter Eintracht den erhofften Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst - und im Fernduell mit RB Leipzig und dem FC Bayern München wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen eingebüßt.

Hinzu kam als Stimmungsdämpfer ein Kursrutsch bei einem anderen Branchenwert, von denen es in Europa nur wenige gibt. Die Aktien von Juventus Turin waren in Mailand am Montag um 7 Prozent in die Knie gegangen. Analyst Carlo Alberto De Casa von ActivTrades begründete den Druck mit dem Plan des italienischen Rekordmeisters, über eine Kapitalerhöhung bis zu 300 Millionen Euro einzunehmen./tih/jha/

