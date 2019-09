DAX – Hauchdünnes Plus! Im Sport wäre es wohl auf ein Fotofinish hinausgelaufen: Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,08% rettete sich der DAX am Freitag bei 12.468 Zählern ins Wochenende. Damit steht für die Woche, die zu Beginn vom Ölpreisschock und im weiteren Verlauf vom Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed geprägt war, unter dem Strich – tatsächlich kein Ergebnis zu Buche, die Bilanz lautet plus minus null, denn der Tagesschluss entsprach exakt dem vom vorangegangenen Freitag! Aus charttechnischer Sicht ist das kein Nachteil: Denn die Bullen haben weiterhin alle Karten auf der Hand, um mit einem Sprung über die 12.500er-Marke (wichtig: per Schlusskurs!) in Richtung des amtierenden Jahreshochs bei 12.656 Punkten auszubrechen. Darüber würde sich dann der nötige Raum für einen Sprint an die runde 13.000er-Schwelle ergeben, wobei die vor allem psychologische Bedeutung hat. Der charttechnisch wichtigere Widerstand wäre nämlich erst eine Etage darüber bei 13.200 Punkten zu finden. Auf der Unterseite steht (mit Blick auf die etwas schwächere Vorbörse) dagegen jetzt wieder das Mai-Top bei 12.436 und die 12.400er-Haltelinie im Fokus. Sollten die Blue Chips den nächsten Rücksetzer starten, müsste ein Test der – in der Vorwoche bereits mehrfach erfolgreich auf den Prüfstand gestellten – Haltezonen bei 12.350 und 12.310/12.300 Zählern in Betracht gezogen werden. Erst wenn diese Chartmarken nach unten gerissen werden, würde die Mehrfachunterstützung rund um 12.200 noch einmal in den Fokus rücken.

ThyssenKrupp – Neue Chance? Der letzte Tag im DAX – dem die Aktie seit dessen Gründung angehörte – verlief für ThyssenKrupp nicht gerade optimal, denn die Papiere gaben 1,67% ab und fielen wieder unter die trendentscheidende 200-Tage-Linie zurück. Damit steht nun erneut die markante Haltelinie rund um 12,70 Euro auf der Probe; brechen die Notierungen an dieser Stelle nach unten weg und bestätigen diesen Break mit weiteren Abgaben, sollte mit einem neuerlichen Test der breiten Unterstützung im Bereich von 12 Euro gerechnet werden. Eine Etage tiefer verläuft die Haltezone bei 11,50 Euro, die auch als Wendepunkt für ein Pullback infrage käme. Denn: noch ist das Momentum auf der bullishen Seite zu verorten; sobald die Kurse nach oben abdrehen und dabei die 13er-Hürde zurückerobern, könnte die September-Rallye in die nächste Runde gehen. Nächstes Kursziel dann: das Mai-Top bei 14,18 Euro!

Dow Jones – Unter dem Radar! Zugegeben, die obige Überschrift ist ein wenig irreführend, eigentlich müsste es „Unter 27.000“ heißen, denn genau da, unter der 27.000er-Marke, gingen die US-Blue Chips am Freitag aus dem Handel. Auf Wochensicht hat der Dow Jones damit 1% an Wert verloren. Noch ist dadurch aus charttechnischer Sicht kein Schaden entstanden; das würde sich jedoch schrittweise ändern, wenn die Kurse zum Start in die neue Woche weiter zurückfallen und dabei auch unter die 26.500er-Schwelle abtauchen. Die kann als letzte Wendemarke für ein trendbestätigendes Pullback vorgemerkt werden; Notierungen unterhalb dieser Haltezone, insbesondere nach einem Rutsch unter die runde 26.000er-Barriere, wären dann zunehmend kritisch zu werten! Auf der Oberseite sind die Zielmarken dagegen klar definiert: Nach dem Re-Break bei 27.000 Punkten würde sofort das amtierende Rekordhoch bei 27.392 in den Fokus rücken.

Merck KGaA – Die Bullen bleiben dran! Ein ganz anderes Bild zeigte sich hingegen beim Chemie- und Pharmakonzern Merck, denn die Aktie legte am Freitag den zweiten Tag in Folge mehr als 3% zu. Dabei gingen die Kurse nicht nur auf Tageshoch aus dem Handel, sondern sprangen mit einem Schlusskurs bei 105,55 Euro auch klar über das April-Top (102,90 Euro) auf ein neues Jahreshoch. Aus charttechnischer Sicht geht es damit jetzt schon um das 2017er-Junihoch im Bereich von 112,65 Euro. Darüber hätten die Notierungen anschließend Platz bis 115,20 Euro – und damit bis zum Allzeithoch, das im Mai 2017 markiert wurde. Auf der Unterseite kann derweil das Niveau um 103 Euro als erste Unterstützung für ein mögliches Pullback vorgemerkt werden. Unmittelbar darunter folgt die runde 100er-Marke und das Juni-Zwischentief bei 97,48 Euro.

